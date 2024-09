Líder PSG empata na visita ao Reims (1-1); Lille mantém irregularidade

O Paris Saint-Germain do técnico Luis Enrique perdeu seus primeiros pontos da temporada no empate fora de casa com o Reims (1-1), neste sábado (21), pela quinta rodada da Ligue 1 francesa, em que o Lille, outra equipe que também está disputando a Champions, empatou em casa com o Strasbourg (3-3).

O PSG havia vencido os primeiros quatro jogos do campeonato, além da partida de abertura da Liga dos Campeões contra o Girona.

A equipe local, quinta colocada na tabela, saiu na frente por meio do atacante japonês Keito Nakamura (9') após um passe do compatriota Junya Ito, mas Ousmane Dembelé, em grande fase, deu o empate ao seu time (68'), que vai dormir na liderança (13 pontos), mas pode ser alcançado por Olympique de Marselha e Monaco, ambos com dez pontos, no domingo.