Israel mata chefe militar do Hezbollah em bombardeio no subúrbio de Beirute

Israel anunciou, nesta sexta-feira (20), que "eliminou" um chefe militar do Hezbollah em um bombardeio que, segundo o Ministério da Saúde do Líbano, deixou 12 mortos e dezenas de feridos no subúrbio sul de Beirute, um reduto do grupo islamista pró-Irã. "Os aviões de combate da Força Aérea de Israel executaram um ataque seletivo na região de Beirute, eliminando Ibrahim Aqil, comandante da unidade Radwan", e outras "figuras de primeiro plano da rede operacional e da cadeia de comando" deste corpo de elite do Hezbollah, informou um porta-voz do Exército em um comunicado. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O Hezbollah confirmou, nesta sexta, que Aqil foi morto em um ataque israelense.

O movimento islamista disse que Aqil, "um de seus grandes líderes" morreu em "seu caminho a Jerusalém", uma expressão que usa para se referir aos combatentes vítimas das forças israelenses. Os comandos eliminados estavam reunidos "no subsolo no coração de um bairro residencial", informou posteriormente o porta-voz do exército, Daniel Hagari, acrescentando que "cerca de 10 comandantes morreram lá". Os Estados Unidos ofereciam uma recompensa de 7 milhões de dólares (cerca de 38 milhões de reais na cotação atual) por informações sobre Aqil, considerado um "membro principal" da organização que assumiu a responsabilidade pelo ataque à embaixada americana em Beirute em 1983, que deixou 63 mortos.

O Ministério da Saúde do Líbano relatou, por sua vez, 12 mortos e 66 feridos no bombardeio israelense. Repórteres da AFP indicaram que o ataque deixou um enorme buraco e destruiu os andares inferiores de um edifício nos subúrbios ao sul da capital libanesa. "Nossos inimigos não têm onde se refugiar", afirmou o ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, na rede social X.

O Hezbollah afirmou ter atingido com foguetes Katiusha "o principal quartel-general da inteligência na região norte [de Israel], responsável por assassinatos", "em resposta aos ataques do inimigo israelense" no sul do Líbano. Israel indicou que a milícia xiita havia lançado, do Líbano, 140 foguetes em direção ao seu território. Este é o terceiro bombardeio do subúrbio sul de Beirute desde o início da guerra entre Israel e o movimento islamista Hamas em Gaza, há quase um ano, mas os confrontos de artilharia entre os países são quase diários desde então, levando milhares de habitantes a deixarem suas residências em ambos os lados da fronteira.

Nas operações anteriores na região de Beirute, atribuídas a Israel, morreram o comandante militar do Hezbollah, Fuad Shukr, e o líder do Hamas, Saleh al Aruri. A incursão desta sexta-feira ocorreu após as explosões de pagers e walkie-talkies, que na terça e quarta-feira mataram 37 pessoas e deixaram quase 3 mil feridas em redutos do Hezbollah no Líbano. O líder do movimento, Hassan Nasrallah, prometeu na quinta-feira que o Estado israelense receberá "uma punição justa".

O Alto Comissário da ONU para os Direitos Humanos, Volker Türk, lembrou nesta sexta-feira que o direito internacional "proíbe" o uso de dispositivos "explosivos" que pareçam ser objetos "inofensivos" e considera "um crime de guerra cometer atos de violência destinados a semear o terror entre a população civil". Perante o Conselho de Segurança da ONU, o ministro libanês de Relações Exteriores, Abdallah Bou Habib, qualificou a explosão dos dispositivos de comunicação como um "atentado terrorista", por sua "brutalidade". - Israel nega desejo de escalada -