Girona sofre mais uma derrota, desta vez para o Valencia

Depois de perder nos últimos instantes em sua estreia na Liga dos Campeões para o Paris Saint-Germain (1-0) na capital francesa, o Girona sofreu neste sábado (21) a terceira derrota consecutiva contando todas as competições, na visita ao Valencia (2-0) pela sexta rodada da LaLiga.

Goleados em Montilivi, no último fim de semana, pelo vizinho Barcelona (4-1), a equipe comandada pelo técnico Míchel voltou a perder, desta vez em Mestalla para o Valencia, que obteve sua primeira vitória em seis jogos.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Os donos da casa venceram o jogo no espaço de dois minutos no segundo tempo, com dois gols quase seguidos: um do zagueiro Juanpe (56') e outro do atacante Dani Gómez (58').