França anuncia novo governo de centro-direita dois meses após eleição

A Presidência da França revelou os integrantes do novo governo do país neste sábado, 21, mais de dois meses após as eleições que resultaram num Parlamento dividido. O primeiro-ministro conservador, Michel Barnier, montou um gabinete de centro-direita depois de semanas de negociações, e o presidente Emmanuel Macron aprovou. O novo governo foi anunciado no palácio presidencial.

Apesar de uma aliança de esquerda ter conquistado o maior número de assentos no Parlamento, não conseguiu maioria absoluta, e o gabinete de 38 membros anunciado neste sábado inclui principalmente ministros da aliança centrista de Macron e do partido conservador Republicanos.

Jean-Noël Barrot, um político centrista, é o novo ministro das Relações Exteriores. O novo ministro das Finanças é Antoine Armand, uma figura emergente na política francesa. Sébastien Lecornu mantém seu posto como ministro da Defesa.