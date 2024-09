Defesa Civil de Gaza reporta pelo menos 21 mortos em bombardeio em uma escola com deslocados

As equipes de resgate recuperaram os corpos de “21 pessoas, incluindo 13 crianças e seis mulheres”, uma delas grávida, disse o porta-voz da agência, Mahmoud Basal, após o ataque na Cidade de Gaza, no norte da Faixa de Gaza.

A escola abrigava milhares de pessoas desalojadas pela guerra de quase um ano entre o movimento islamista Hamas, no poder em Gaza, e o Exército israelense.

O número de 21 mortos é semelhante ao do Ministério da Saúde do governo do Hamas no território palestino.

O Exército israelense disse em um comunicado que havia “conduzido um bombardeio direcionado contra terroristas que operavam dentro de um centro de comando e controle do Hamas na Cidade de Gaza”.