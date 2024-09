Chelsea confirma sua evolução com vitória contundente sobre West Ham (3-0)

O Chelsea assumiu a vice-liderança provisória da Premier League depois de vencer o West Ham por 3 a 0 em Londres, neste sábado (21), na abertura da 5ª rodada do campeonato inglês.

Depois de algumas temporadas sem rumo e sem grandes resultados, o Chelsea parece finalmente ter encontrado uma forma eficaz de jogar sob o comando do seu novo treinador, o italiano Enzo Maresca.

Graças a dois gols do senegalês Nicolas Jackson no início do jogo (4' e 18') e um de Cole Palmer (47'), os 'Blues' conquistaram a terceira vitória da temporada e chegam aos 10 pontos, empatados com Arsenal e Newcastle e apenas a dois do líder Manchester City, antes do término da rodada.