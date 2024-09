Cate Blanchet recebe Prêmio Donostia em dia de filme sobre intrigas no Vaticano

“Você sempre faz com que todos nós ao seu redor nos sintamos sortudos por ter a oportunidade de trabalhar com alguém tão talentoso e gentil. E eu tenho orgulho de chamá-la de amiga”, disse o ator americano a uma Blanchett chorosa.

Blanchett recebeu o Prêmio Donostia das mãos do diretor mexicano Alfonso Cuarón, que a dirigiu em “Difamação”, e recebeu uma mensagem de vídeo de seu amigo George Clooney.

O Festival de Cinema de San Sebastián homenageou neste sábado (21) a atriz australiana Cate Blanchett, em um segundo dia com dois candidatos à Concha de Ouro na programação: “Conclave”, com Ralph Fiennes, e o espanhol “Soy Nevenka”.

“E agora, aqui no País Basco, neste festival extraordinariamente vibrante que, por si só, transcende fronteiras - culturais, regionais e internacionais - sinto que estou voltando para casa”, disse ela, antes de começar a dizer ‘obrigada, San Sebastián’.

Blanchett explicou que o cinema “transcende fronteiras” e a levou “ao redor do mundo”.

“Prêmios são coisas maravilhosas e, em particular, quando você é premiado por críticos ou por uma cultura que não é a sua, que apreciam o trabalho que você fez, isso é profundamente significativo para mim”, disse a atriz de 55 anos, vencedora de dois Oscars e quatro Globos de Ouro, em uma coletiva de imprensa.

- Fiennes e Tucci, o perfume do Oscar -

Na disputa pelo prêmio principal de San Sebastián, a Concha de Ouro, foram exibidos no sábado “Conclave”, do diretor alemão Edward Berger, e “Soy Nevenka”, do diretor espanhol Icíar Bollaín.