Bayern atropela Werder Bremen (5-0) fora de casa em sua 3ª goleada em uma semana

Liderados em campo por um excelente Michael Olise, os jogadores comandados pelo técnico Vincent Kompany emendaram assim a quarta vitória consecutiva no campeonato alemão, contra o oitavo colocado, que por sua vez sofreu sua primeira derrota.

O gigante bávaro não diminuiu o ritmo, não perde o fôlego e nem tem pena dos adversários, depois de ter vencido no último fim de semana o Kiel (6-1) fora de casa e na quarta-feira na Liga dos Campeões não tomou conhecimento do Dínamo Zagreb a quem aplicou um sonoro 9 a 2.

Olise, jogador da seleção francesa de 22 anos, marcou dois gols (24' e 61') e também deu a assistência para Jamal Musiala fazer o seu (32').

O atacante inglês Harry Kane, que havia acabado de marcar quatro gols na Liga dos Campeões, também deixou a sua marca no segundo tempo (57') com seu quinto gol no campeonato, reforçando a sua liderança na artilharia.

Serge Gnabry (65') fechou a goleada sobre o time da casa.