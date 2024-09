Ataque armado contra civis deixa cinco mortos no Equador

Dois dos mortos tinham antecedentes criminais por roubo, sequestro com pedido de resgate, assassinato, posse e porte de armas, acrescentou a instituição, que está investigando as circunstâncias do ataque para localizar os responsáveis.

Desde 31 de agosto, o Equador registrou quatro ataques armados contra funcionários do sistema prisional que deixaram quatro mortos (incluindo os diretores de duas prisões) e uma pessoa ferida.

Confrontos - dentro e fora das prisões - entre grupos de traficantes de drogas com ligações com cartéis internacionais tornaram-se frequentes no país, que se tornou um dos mais violentos do mundo.