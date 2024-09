À espera de Bottega Veneta em Milão, Madonna é vista no desfile da Dolce & Gabbana

Antes do desfile deste sábado da Bottega Veneta, sob a direção artística de Matthieu Blazy, Madonna fez uma aparição surpresa no evento da Dolce & Gabbana na Semana de Moda de Milão, que está chegando ao fim. Madonna apareceu sentada na primeira fila durante o desfile, coberta por um véu que mal mostrava seu rosto. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A coleção, na verdade, foi uma homenagem da marca italiana à superestrela do pop. Todas as modelos usavam perucas loiras, algumas usavam espartilhos com seios pontiagudos e outras usavam ternos pretos de paletó masculino adornados com suspensórios.

A partir das 20h (15h em Brasília), os holofotes se voltarão para o desfile da Bottega Veneta. Fundada em 1966 na cidade italiana de Vicenza, na região do Vêneto, a casa, famosa por seus artigos de couro e artesanato, juntou-se ao grupo Kering em 2001 e está passando por um bom momento, enquanto a Gucci, o primeiro carro-chefe do grupo, está enfrentando uma queda de 20% nas vendas. Ainda assim, a Gucci teve um faturamento de 4,1 bilhões de euros (cerca de 4,6 bilhões de dólares ou 25 bilhões de reais) no primeiro semestre do ano, enquanto a Bottega Veneta faturou 836 milhões de euros no mesmo período.

Uma gota no oceano para a Kering, mas que tem sua importância e é acompanhada por uma visão única da moda. - Ser cult sem rede social - A Bottega Veneta se destaca por brincar com a exclusividade hiperdiscreta, sob a direção artística de Mattieu Blazy, que chegou à marca de luxo no final de 2021.

O franco-belga, que vive entre Antuérpia e Milão, começou sua carreira como designer masculino para Raf Simons antes de ingressar na Maison Martin Margiela. Depois de passagens pela Célin e Calvin Klein, ele foi finalmente convidado a chefiar o prêt-à-porter da Bottega Veneta. Sua visão baseia-se na força do know-how e da habilidade artesanal da casa veneziana.

Os materiais usados flertam com ilusões de ótica e peças icônicas, como a calça com aparência de jeans feita de couro de bezerro, vendida por 5.200 euros (31.800 reais). A marca cultivou um status de cult nos últimos anos com escolhas de vanguarda, como a ausência de um logotipo nos produtos. Blazy prefere os sinais distintivos de seu “intrecciato”, o famoso couro trançado característico da casa, ou seu “nó”, um grande laço de latão preso a bolsas, sapatos e outros acessórios.

E a ausência estratégica de mídias sociais. Em 2021, a grife excluiu sua conta do Instagram, que tinha milhões de seguidores. Em vez disso, seus fãs assumiram a conta não oficial “newbottega” para não perderem nenhuma das últimas notícias da marca. - Clientes exclusivos - A casa de luxo está multiplicando suas iniciativas “artísticas”, como a publicação de um fanzine a cada seis meses, com uma tiragem limitada, distribuída aos poucos, mas gratuitamente nas lojas. A revista se tornou um objeto de culto desde sua primeira edição e se esgota em menos de uma hora assim que chega às lojas.