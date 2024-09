Ucrânia restringe uso do Telegram a altos funcionários e militares por razões de segurança

A Ucrânia anunciou, nesta sexta-feira (20), que vai restringir o uso do Telegram nos dispositivos de altos funcionários do governo e militares devido a "ameaças" à segurança nacional vindas desta plataforma de mensagens, fundada pelo milionário russo Pavel Durov.

"O Conselho Nacional de Segurança e Defesa decidiu proibir a instalação do Telegram em dispositivos de funcionários do governo, militares, funcionários da área de segurança e defesa e em empresas que gerenciam infraestruturas críticas", disse a organização em comunicado publicado no Facebook.

O uso do Telegram é generalizado na Ucrânia, que luta contra uma invasão russa desde fevereiro de 2022.