Torino vence Verona e dorme na liderança do Italiano

O Torino assumiu provisoriamente a liderança do Campeonato Italiano ao vencer o Verona por 3 a 2 nesta sexta-feira (20), à espera dos demais resultados da 5ª rodada.

Com a vitória, o time de Turim chegou a 11 pontos, um à frente da Udinese (2ª), que começou a rodada no topo da tabela e no domingo visita a Roma (16ª).

Jogando fora de casa, o 'Toro' abriu o placar logo aos dez minutos com o atacante Antonio Sanabria, mas o Verona respondeu imediatamente empatando com o meia Grigoris Kastanos (12').