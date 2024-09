Sete países das Américas pedem à ONU que investigue violações dos direitos humanos na Venezuela

Argentina, Canadá, Chile, Equador, Guatemala, Paraguai e Uruguai pediram, nesta sexta-feira (20), no Conselho de Direitos Humanos da ONU, em Genebra, que sejam investigadas “graves violações” na Venezuela que podem representar crimes contra a humanidade.

Os sete países lançaram um “apelo urgente” para que o “governo da Venezuela pare com a repressão intensificada após as últimas eleições e sejam investigadas graves violações dos direitos humanos, as quais podem constituir crimes contra a humanidade”, indicou a chancelaria equatoriana em um comunicado.

Além disso, solicitaram “a verificação imparcial dos resultados eleitorais” e a “libertação imediata das pessoas detidas de forma arbitrária”.