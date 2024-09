Pesquisas pós-debate mostram empate entre Kamala e Trump

A vice-presidente Kamala Harris e o ex-presidente Donald Trump continuam empatados a menos de dois meses da eleição presidencial dos EUA, em 5 de novembro, segundo as novas pesquisas nacionais divulgadas nesta quinta, 19. Elas também mostraram uma corrida acirrada no Estado-chave da Pensilvânia, um dos mais importantes deste ano.

Enquanto analistas consideraram a democrata a vitoriosa no debate da semana passada, as sondagens recentes para a intenção de voto mostram uma cenário indefinido. Na pesquisa nacional do New York Times, The Philadelphia Inquirer e Siena College, os dois estavam empatados com 47%.

Na Pensilvânia, porém, um dos sete Estados críticos da disputa, Kamala manteve uma vantagem de quatro pontos, liderando com 50% ante 46% do republicano, com uma margem de erro de mais ou menos 3,8 pontos porcentuais.