Onze corpos são encontrados em localidade mexicana na fronteira com os EUA

Os corpos de 11 pessoas, dois deles decapitados, foram encontrados nesta sexta-feira (20) na localidade mexicana de Ojinaga (norte), na fronteira com os Estados Unidos e parte da rota do tráfico de drogas do estado de Chihuahua, informaram autoridades.

O procurador estadual César Jáuregui explicou à imprensa que a área onde os cadáveres foram encontrados tem sido palco de disputas entre grupos criminosos pelo controle da área na fronteira com a cidade de Presidio, no estado americano do Texas.

"Nos arredores de Ojinaga encontramos 11 corpos, incluindo dois decapitados", disse o funcionário, acrescentando que uma mensagem foi encontrada perto dos cadáveres, provavelmente de uma facção criminosa.