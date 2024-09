Norris brilha nos treinos livres em Singapura; Verstappen vive dia para esquecer

O britânico Lando Norris (McLaren) brilhou nos dois primeiros treinos livres do Grande Prêmio de Singapura de Fórmula 1, realizados nesta sexta-feira (20), junto com o monegasco Charles Leclerc (Ferrari), com o tricampeão mundial Max Verstappen (Red Bull), em sérias dificuldades e punido por usar um palavrão em uma entrevista coletiva.

Norris, que entrou na briga pelo título nas últimas semanas colocando-se a 59 pontos de Verstappen, dominou a segunda sessão, disputada em horário noturno, à frente de Leclerc, que havia sido o mais rápido na primeira, à tarde.

Sob o sufocante calor em Marina Bay, os dois pilotos superaram seus adversários em mais de meio segundo, uma diferença pouco habitual mesmo para os treinos livres.