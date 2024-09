Netanyahu adia ida aos EUA devido à situação de segurança no norte de Israel

O alto funcionário indicou que o primeiro-ministro viajará na quarta-feira (25) e não no dia anterior, como previsto.

Netanyahu "adiou por um dia a sua visita aos Estados Unidos devido à situação de segurança no norte de Israel", indicou a fonte, que pediu para não ser identificada.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, adiará por um dia a sua ida a Nova York, inicialmente prevista para 24 de setembro, devido à situação de segurança na fronteira com o Líbano, informou um funcionário de seu gabinete à AFP nesta sexta-feira (20).

Durante sua visita aos Estados Unidos, Netanyahu comparecerá à Assembleia Geral da ONU em Nova York.

Seu retorno a Israel está previsto para 28 de setembro.

Israel trava um duelo de artilharia na fronteira norte com o movimento islamista libanês Hezbollah, aliado do grupo palestino Hamas, e nos últimos dias as tensões derivadas da guerra em Gaza aumentaram.