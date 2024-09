Familiares de ex-soldados colombianos presos na Rússia pedem seu retorno

Os ex-soldados do Exército colombiano se tornaram amigos entre os bombardeios, não em sua natal Cauca, bastião de temidas guerrilhas, mas sim em meio à guerra entre Rússia e Ucrânia.

Eles queriam voltar juntos para suas casas em Popayán, no departamento de Cauca (sudoeste). Chegaram a Caracas em um voo de Madri e pretendiam continuar a viagem para Bogotá no dia seguinte, mas seus parentes perderam o rastro deles lá.

Sua travessia para se alistar nas forças ucranianas começou no final do ano passado. Ante partiu da Colômbia em outubro e Medina, em novembro.

"Descansei um pouquinho", disse Otilia Ante, quando seu filho reapareceu. "No entanto, não... Eu quero é vê-lo, que me deixem falar com ele", pede desesperada.

Cinquenta colombianos morreram na Ucrânia desde o início do conflito em 2022, segundo a chancelaria.

O país sul-americano é considerado uma potência militar e um terreno fértil para soldados por seu conflito armado de mais de seis décadas.