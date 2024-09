Chefe da ONU expressa a Maduro sua 'preocupação' pela situação na Venezuela

A declaração de Maduro como vencedor do pleito para exercer um terceiro mandato presidencial consecutivo desencadeou protestos que deixaram 27 mortos, quase 200 feridos e mais de 2.000 detidos, entre eles militares, segundo dados oficiais.

Guterres destacou a “necessidade resolver qualquer disputa política de maneira pacífica, por meio de um diálogo genuíno e inclusivo”, indicou um comunicado do escritório do porta-voz.

Maduro foi anunciado como o ganhador pelo Conselho Nacional Eleitoral (CNE), sem a apresentação detalhada da apuração dos votos. Esse resultado foi então validado pelo Tribunal Supremo de Justiça. Ambas as instituições são acusadas de servir ao governo.

Uma missão de observadores do Centro Carter considero, por sua vez, que a eleição “não se adequou a parâmetros e padrões internacionais de integridade eleitoral e não pode ser considerada como democrática”.

Segundo um painel de especialistas da ONU, o processo eleitoral da Venezuela “não cumpriu com as medidas básicas de transparência e integridade”.

Também tomou nota das posições do presidente sobre a situação.

O candidato opositor afirmou na quarta-feira ter assinado sob "coação" do governo venezuelano um documento para "acatar" a reeleição de Maduro, em troca de permitir sua saída do país.

Parte da comunidade internacional, liderada pela União Europeia, Estados Unidos e vários países latino-americanos, não reconhece a vitória de Maduro.

No dia 12 de setembro, cerca de cinquenta países pediram na ONU que as autoridades eleitorais venezuelanas tornem públicas as atas de votação.

Os Parlamentos europeu e espanhol reconheceram nos últimos dias González Urrutia como "presidente legítimo".