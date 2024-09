Botafogo anuncia saída do meia francês El Arouch

"Por motivos familiares, Mohamed El Arouch retornou à França, seu país de origem. El Arouch permanecerá vinculado à Eagle Football Holdings", conglomerado do milionário americano John Textor, dono da SAF do Alvinegro.

O jogador, de 20 anos, não disputou nenhum jogo pelo time carioca, atual líder do Campeonato Brasileiro.

No Lyon, El Arouch fez apenas três partidas no time principal. No Sub-18, foi campeão em 2022 da Copa Gambardella, competição equivalente à Copa da França no profissional.

Botafogo e Lyon, assim como o Crystal Palace da Inglaterra e o Molenbeek da Bélgica, fazem parte do Eagle Football Holdings.