Biden diz a Trump que os migrantes são o 'sangue' dos Estados Unidos

"Temos que começar por nos opor a qualquer violência, a cometida contra o ex-presidente" Trump na Pensilvânia e na Florida, afirmou, em referência às duas tentativas de assassinato contra o republicano no período de dois meses.

"Nossa política ficou muito quente" e "todos temos a responsabilidade de baixar a temperatura", disse o presidente dos Estados Unidos em um discurso veemente durante a cerimônia anual do 'Congressional Hispanic Caucus Institute' (CHCI), em Washington.

O líder democrata aproveitou a cerimônia que celebrava a contribuição da comunidade latina nos Estados Unidos para intensificar as críticas a Trump, que disputará as eleições de 5 de novembro contra Kamala Harris.

"Morrem mais crianças nos Estados Unidos por ferimentos de bala do que por qualquer outro motivo (...) é pura covardia não fazer nada", disse.

Mas também contra "o ataque mais letal contra os latinos na história moderna", que matou 19 crianças e dois professores em maio de 2022 no Texas.

Trump deve "começar a compreender que nossa nação se enriquece, protege e fortalece graças aos migrantes", disse, antes de criticar a retórica anti-imigração do republicano.

Biden ressaltou que os Estados Unidos são "uma nação de imigrantes", onde 25% dos estudantes do Ensino Médio são latinos.

Há vários dias circulam boatos que alegam que imigrantes haitianos de uma cidade do estado do meio-oeste dos Estados Unidos roubam animais de estimação para comê-los.

"Pare de chamar os migrantes de animais,, estupradores e assassinos", insistiu, e de "espalhar mentiras e demonizar" as comunidades haitianas de Ohio.

"Uma das razões pelas quais a nossa economia é a mais forte do mundo é porque rejeitamos a xenofobia do meu antecessor e de líderes como ele em todo o mundo", disse Biden.

Paralelamente, Kamala Harris, 59 anos, participou de um comício repleto de estrelas na quinta-feira, organizado pela apresentadora Oprah Winfrey.

Estrelas de Hollywood, como a cantora Jennifer Lopez, as atrizes Meryl Streep e Julia Roberts e os atores Chris Rock e Ben Stiller, participaram por telão e elogiaram a vice-presidente no evento "Unite for America".

Oprah perguntou sobre o aparente aumento de confiança de Kamala desde que Biden passou o bastão da candidatura.

"Cada um de nós tem momentos na vida em que deve dar um passo à frente", respondeu a democrata em Michigan, um dos sete estados cruciais que decidirão uma eleição muito acirrada.

Kamala abordou temas cruciais da campanha, como o aborto, a economia e a imigração, ao responder às perguntas benevolentes da apresentadora.

A democrata pediu a união dos americanos contra as "forças poderosas que tentarão nos dividir", representadas por Trump.

- "Cabeça examinada" -

Uma pesquisa New York Times/Siena aponta uma leve vantagem de Kamala na Pensilvânia, talvez o mais importante dos estados-pêndulo, contra Trump, mas empatada com o republicano a nível nacional.

A alegria de Kamala contrastou com o tom sombrio de Trump durante um evento contra o antissemitismo na capital, Washington.

O republicano passou grande parte do tempo reclamando que os judeus geralmente votam nos democratas.

"Se eu não ganhar esta eleição (...) na minha opinião, os judeus terão muito a ver com uma derrota", disse Trump, que acusou Kamala Harris de não apoiar Israel após os ataques cometidos pelos combatentes do Hamas em 7 de outubro.

Segundo o republicano, "qualquer judeu que vota nela (...) deveria ter a cabeça examinada".

bur-erl/cjc/fp