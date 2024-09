Barnier faz ‘últimos ajustes’ em seu governo na França após primeiras controvérsias

Garnier votou contra a proteção do aborto na Constituição, uma medida aprovada na França em fevereiro, e contra a criação de um crime, em 2021, para punir as terapias de conversão, cujas práticas controversas tentariam "curar" pessoas homossexuais.

Os dois nomes geraram desconforto na oposição de esquerda e até mesmo entre as fileiras centristas do futuro governo devido às posições passadas de Garnier contra o casamento igualitário e à linha dura de Retailleau em relação à imigração.

Nesta sexta-feira, o presidente pediu a "todos os grupos políticos com compromisso e senso de responsabilidade" que "ajudem [Barnier] a formar um governo", em prol do "interesse coletivo".

Retailleau defende o endurecimento da política migratória de Macron, com uma visão próxima à extrema direita. Durante os distúrbios nos subúrbios de Paris em 2023, o possível ministro falou sobre um “retorno em relação às origens étnicas" nessas áreas com população de origens estrangeiras.

A coalizão de esquerda Nova Frente Popular (NFP) venceu as eleições com 193 deputados, mas Macron se recusou a nomear sua candidata a primeira-ministra, a economista Lucie Castets, ao considerar que ela poderia rapidamente ser alvo de uma moção de censura.

Macron antecipou para junho as eleições legislativas que aconteceriam somente em 2027, após a vitória do partido de extrema direita de Marine Le Pen na votação para o Parlamento Europeu, mas os resultados do pleito complicaram ainda mais a situação.

Em vez disso, encarregou Barnier, um político veterano de 73 anos, de montar um governo de "unidade", que, contando os deputados da aliança do presidente, do LR e outros deputados centristas, ficaria muito aquém da maioria de 289 deputados e à mercê da extrema direita.

"Para que uma dissolução [do Parlamento] se era só para ter mais do mesmo, ainda mais à direita?", ironizou o ex-presidente socialista e atual deputado François Hollande, referindo-se à continuidade dos 'macronistas' no governo.

Macron, cujo mandato termina em 2027, já teve uma guinada à direita em janeiro, com Gabriel Attal à frente do governo. No entanto, com Barnier o presidente avança muito mais na direção deste espectro político, em um contexto em que a Europa também se torna mais conservadora em questões migratórias.