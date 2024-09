Ataque de Israel na capital libanesa deixa pelo menos nove mortos e 59 feridos

O ataque lançado por Israel em Beirute, capital do Líbano, nesta manhã deixou pelo menos nove mortos e 50 feridos, segundo o Ministério da Saúde libanês. Forças militares israelenses afirmam que o ataque matou um dos comandantes de alto escalão do Hezbollah, Ibrahim Aqil, que seria responsável por operações do grupo xiita e das forças especiais Radwan.

Israel também afirmou que outros comandantes sênior do Hezbollah foram mortos no subúrbio ao sul de Beirute. O grupo militante, apoiado pelo Irã, não confirmou a morte de Aqil ou de outros integrantes.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Aqil, um terrorista designado pelos EUA, faz parte do principal conselho militar do Hezbollah. Os EUA o ligaram ao bombardeio do quartel dos fuzileiros navais dos EUA em Beirute em 1983 e ao sequestro de americanos na década de 1980. No ano passado, o Departamento de Estado dos EUA anunciou uma recompensa de até US$ 7 milhões por informações sobre Aqil. "Ibrahim Aqil é um comandante sênior do Hezbollah, a pessoa mais próxima de Nasrallah", disse o porta-voz militar israelense Daniel Hagari, referindo-se ao líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah.