Apoios falsos de celebridades proliferam na campanha presidencial dos EUA

Taylor Swift não apoia Donald Trump. Lady Gaga e Morgan Freeman também não. E Bruce Springsteen não foi fotografado com uma camiseta que dizia "Keep America Trumpless" (Mantenha os EUA livres de Trump). Os apoios falsos de celebridades proliferam na corrida presidencial americana.

A cantora, com centenas de milhões de seguidores em plataformas como Instagram e TikTok, explicou que essas imagens manipuladas a motivaram a se pronunciar. "Reavivaram meus medos sobre a IA e os perigos de espalhar informações erradas", disse.

A lista, que cresce dia após dia, inclui publicações virais, entre elas uma imagem manipulada de Lady Gaga com um cartaz que diz "Trump 2024".

"Em tempos de polarização, os falsos apoios de celebridades podem chamar a atenção dos eleitores, influenciar suas opiniões, confirmar preconceitos e semear confusão e caos", disse à AFP Peter Adams, vice-presidente sênior de pesquisa do NLP.

Outras publicações afirmam falsamente que o ator Morgan Freeman, ganhador do Oscar e crítico do republicano, disse que uma segunda Presidência de Trump seria "boa para o país".

Fotografias alteradas digitalmente do roqueiro Bruce Springsteen usando uma camiseta que dizia "Keep America Trumpless" (Mantenha os EUA livres de Trump) e do ator Ryan Reynolds a favor de Kamala também circularam nas redes sociais.

"As plataformas permitiram isso", disse Adams. "À medida que se afastam da moderação e hesitam em remover informações falsas relacionadas às eleições, tornaram-se uma via importante para que trolls, oportunistas e propagandistas alcancem um grande público".