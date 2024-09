Americanos começam a votar nas eleições presidenciais

Paul NOLP com Sébastien BLANC em Washington

Paul NOLP com Sébastien BLANC em Washington Autor

Autor Paul NOLP com Sébastien BLANC em Washington

Kamala Harris viajará, nesta sexta-feira (20), ao estado da Geórgia para falar sobre o direito ao aborto, enquanto em outros estados os americanos começam a votar mais cedo, faltando 45 dias para as eleições presidenciais.

Na noite de quinta-feira, a vice-presidente insistiu nesse direito em um evento transmitido ao vivo com a apresentadora Oprah Winfrey, estrela da televisão americana.

E Harris sente-se muito mais confortável defendendo o direito de interromper a gravidez do que com outras questões, como a inflação.

Vários artistas a apoiaram durante o "programa-comício", como a cantora Jennifer Lopez e as atrizes Meryl Streep e Julia Roberts.

Em Atlanta, capital e maior cidade do estado, Harris discutirá o caso de Amber Thurman, uma mulher cuja morte foi resultado direto das consequências de uma lei draconiana antiaborto, segundo a investigação publicada esta semana pelo site de notícias ProPublica.

Como sinal de que a data das eleições se aproxima, três estados — Virgínia, Minnesota e Dakota do Sul — iniciaram a votação antecipada de maneira presencial.

O objetivo é melhorar a participação eleitoral, permitindo que as pessoas que não podem fazê-lo por circunstâncias pessoais votem e reduzindo as multidões no dia das eleições.

Outros estados seguirão o exemplo nos próximos dias e semanas.