Wall Street fecha em forte alta e recordes do Dow Jones e S&P 500

A Bolsa de Nova York fechou com uma forte alta nesta quinta-feira (19), após digerir o anúncio de corte de taxas do Federal Reserve (Fed, banco central dos Estados Unidos) na quarta-feira.

Na quarta-feira, Wall Street reagiu negativamente à decisão do Fed de cortar suas taxas de juros em meio ponto percentual.

Alguns investidores se decepcionaram com o discurso do presidente do banco central, Jerome Powell, decidido a moderar as expectativas sobre as futuras decisões do órgão.

"Isso acontece frequentemente quando há apenas algumas horas de negociações" após a reunião do Fed, lembrou Art Hogan, da B. Riley Wealth Management. "No dia seguinte, o mercado geralmente recupera o ânimo, e isso aconteceu", acrescentou.