Vaticano reconhece santuário de Medjugorje, mas não as mensagens da Virgem

O Vaticano anunciou nesta quinta-feira (19) o seu reconhecimento do santuário de Medjugorje, na Bósnia-Herzegovina, sem, no entanto, comentar as “supostas mensagens” da Virgem Maria aos fiéis que ali acorrem aos milhões há mais de 40 anos.

Em um documento de cerca de 20 páginas aprovado pelo papa Francisco, o poderoso Dicastério (ministério) para a Doutrina da Fé explica que queria “concluir uma longa e complexa história em torno dos fenômenos espirituais de Medjugorje”, que tinha dado origem a “opiniões divergentes” dentro da comunidade católica.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O Vaticano finalmente dá “luz verde à devoção e à experiência espiritual” dos fiéis em Medjugorje, um vilarejo de 2.300 habitantes que se tornou um local de peregrinação popular depois que seis jovens alegaram ter visto a Virgem Maria lá em 1981.