Ruanda inicia 1ª campanha de vacinação contra mpox na África

A primeira campanha de vacinação contra mpox na África começou na terça-feira em Ruanda, onde cerca de 300 pessoas foram imunizadas, disse à AFP um porta-voz da "Africa CDC", a agência de saúde da União Africana.

"A vacinação começou em Ruanda em 17 de setembro e cerca de 300 pessoas de alto risco foram vacinadas", disse Addis Asheber, porta-voz da Africa CDC, à AFP nesta quinta-feira (19).

Estas vacinações foram realizadas em "sete distritos [...] que compartilham fronteira com a República Democrática do Congo [RDC]", explicou Ngashi Ngongo, chefe de gabinete e chefe do gabinete executivo da agência, em coletiva de imprensa.