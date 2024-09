PSG visita Reims para manter 100% de aproveitamento no Campeonato Francês

Com os primeiros três pontos na Champions garantidos, o PSG agora vai defender fora de casa sua campanha perfeita no Francês contra um adversário que também briga na parte de cima da tabela.

Mas o início perfeito na liga nacional virou sufoco na estreia da equipe na Liga dos Campeões, com vitória nos acréscimos por 1 a 0 sobre o modesto Girona graças a uma falha inacreditável do goleiro Paulo Gazzaniga em chute sem ângulo de Nuno Mendes.

Quatro vitórias com média de quatro gols por jogo. O líder Paris Saint-Germain visita o Reims (6º) no sábado (21), pela quinta rodada, para se manter com 100% de aproveitamento no Campeonato Francês.

A dois pontos da liderança está o Olympique de Marselha (2º), com a confiança de que finalmente pode brigar pelo título com o time parisiense.

Para começar, o Olympique não disputa as copas europeias, o que permitirá à equipe se concentrar apenas na liga. Além disso, o clube anunciou nesta semana a contratação do volante Adrien Rabiot, um titular da seleção francesa, formado no PSG, que chega para dar mais qualidade ao meio-campo da equipe.

Rabiot, no entanto, não deve estrear contra o Lyon, no domingo, no jogo que fecha a quinta rodada.