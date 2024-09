Primeiro-ministro da França finaliza difíceis consultas para formar governo

O primeiro-ministro conservador da França, Michel Barnier, está realizando seu “último dia de consultas” nesta quinta-feira (19), em meio a tensões com a aliança de centro-direita do presidente Emmanuel Macron, que lhe confiou a difícil tarefa de formar um “governo de unidade”.

Após a recusa da NFP em apoiá-lo, Barnier está tentando formar um governo com a aliança de centro-direita de Macron e seu conservador Partido Republicano (LR), cuja sobrevivência depende de que a extrema direita não apoie uma possível moção de censura.

Visando à “rápida formação” de um governo, o primeiro-ministro se reuniu por quase duas horas à tarde com esses grupos políticos, cujos representantes se recusaram a fazer declarações à imprensa.

As negociações são difíceis. Embora Macron, cujo mandato termina em 2027, afirme que não quer intervir na composição do governo, ele se reuniu várias vezes com Barnier e um almoço na terça-feira não foi bem-sucedido, de acordo com vazamentos.