Petróleo fecha em alta, impulsionado por corte nos juros pelo Fed

Os preços do petróleo fecharam em alta, nesta quinta-feira (19), sustentados pelo forte corte nas taxas de juros pelo Federal Reserve (Fed, banco central americano).

O preço do barril de Brent do Mar do Norte para entrega em novembro avançou 1,67%, a 74,88 dólares.

Enquanto isso, o barril de West Texas Intermediate (WTI) para entrega em outubro subiu 1,47%, a 71,95 dólares.