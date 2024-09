Pedro Sánchez faz apelo por 'desescalada' no Oriente Médio após se reunir com Abbas

O primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, fez um apelo nesta quinta-feira (19) por uma "desescalada" no Oriente Médio após os últimos acontecimentos no Líbano, em uma declaração lida ao lado do presidente palestino, Mahmud Abbas, de visita a Madri.

"Hoje, o risco de escalada voltou a aumentar perigosamente" no Líbano, "por isso que temos que fazer um novo e firme apelo à contenção, à desescalada", pediu o líder socialista.

De todas as formas, nem Sánchez nem Abbas comentaram diretamente as explosões no Líbano de dispositivos de comunicação pertencentes a membros do movimento islamista libanês pró-iraniano Hezbollah, inimigo de Israel, que deixaram 37 mortos entre terça e quarta-feira.