Panamá registra aumento de imigrantes asiáticos na selva do Darién

O Panamá detectou um aumento no número de imigrantes asiáticos, principalmente chineses, que cruzam a inóspita selva do Darién rumo aos Estados Unidos, informou o presidente José Raúl Mulino nesta quinta-feira (19).

"Reduzimos o fluxo [total de migrantes pelo Darién], mas apareceram cidadãos do Nepal e da China em maior número nos últimos acessos", disse Mulino durante sua coletiva de imprensa semanal.

Ele anunciou que seu governo busca alcançar um acordo com Pequim para poder repatriar os chineses que chegam através do Darién. A selva, situada na fronteira com a Colômbia, se tornou um corredor para os migrantes que, a partir da América do Sul, tentam chegar aos Estados Unidos.