O que se sabe sobre as explosões em dispositivos eletrônicos do Hezbollah no Líbano

Um homem doa sangue sob uma tenda no subúrbio ao sul de Beirute em 17 de setembro de 2024, depois que explosões atingiram locais em vários redutos do Hezbollah ao redor do Líbano, em meio às contínuas tensões transfronteiriças entre Israel e os combatentes do Hezbollah. Centenas de pagers usados ​​por membros do Hezbollah explodiram em todo o Líbano na terça-feira, matando pelo menos oito pessoas e ferindo o embaixador de Teerã em Beirute em explosões que o grupo militante apoiado pelo Irã atribuiu a Israel. (Foto da AFP) Crédito: AFP

Pelo segundo dia seguido, integrantes do grupo radical libanês Hezbollah foram atacados em seu país por meio da explosão de dispositivos eletrônicos. No primeiro dia foram detonados pagers usados pelos militantes. Nesta segundo dia, foram detonados walkie-talkies. Mas o que de fato é verdade sobre os ataques? De acordo com o Ministério da Saúde libanês, 14 pessoas morreram e 450 ficaram feridas nos ataques desta quarta-feira, 18. Com os números da terça-feira, 17, já são 26 mortes no total, entre elas duas crianças. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O secretário geral das Nações Unidas, António Guterres, criticou o uso de "objetos civis" como artefatos de guerra. O governo libanês pediu uma reunião no Conselho de Segurança da organização, que será realizada na sexta-feira, 20.

No primeiro dia dos ataques, mais de 3 mil pessoas ficaram feridas, cerca de 300 gravemente, segundo Firass Abiad, ministro da saúde do Líbano. Ainda de acordo com informações da pasta, 460 operações cirúrgicas foram realizadas, principalmente nos olhos e rostos, além de ferimentos nas mãos. Quem está por trás dos ataques? O governo libanês, o Grupo extremista Hezbollah e o Irã acusam o governo israelense de estar por trás dos ataques. Até o momento, o governo de Benjamin Netanyahu continua sem assumir a autoria dos ataques. Entretanto, o ministro da defesa do país, Yoav Gallant, anunciou que a guerra está entrando em uma nova fase, com o "centro de gravidade" do conflito se deslocando para o norte, segundo ele.