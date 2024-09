Nintendo processa empresa que desenvolveu o jogo "Palworld" por infração de patentes

O jogo vendeu 5 milhões de exemplares em três dias e virou um fenômeno. As críticas iniciais do jogo foram positivas, mas muitos usuários apontaram a semelhança dos "Pals" com personagens de Pokémon e o descreveram como um "Pokémon com armas".

A Pocketpair anunciou que "iniciará os procedimentos legais e investigações apropriadas a respeito das acusações de infração de patentes".

"É realmente lamentável que sejamos obrigados a dedicar muito tempo a problemas que não têm nada a ver com o desenvolvimento do jogo, devido a esta ação legal", afirmou a empresa em um comunicado.