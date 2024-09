Milan encara clássico contra a Inter com Paulo Fonseca 'na corda bamba'

Após um mês do início do Campeonato Italiano, o Milan está à beira de uma crise: uma derrota no domingo (22) no clássico contra a Inter de Milão pode custar o cargo do técnico Paulo Fonseca, que chegou ao clube em junho.

O português, que na Itália já passou pela Roma (2019-2021), conseguiu apenas uma vitória à frente do 'rossonero', com dois empates e uma derrota, uma campanha que deixa a equipe na nona posição com cinco pontos. Além disso, a estreia na Champions foi com derrota em casa diante do Liverpool (3 a 1).

Fonseca pode ganhar fôlego se vencer a arquirrival Inter (3ª), atual campeã e que até agora soma duas vitórias e dois empates.