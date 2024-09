Menino japonês morre esfaqueado na China

O esfaqueamento coincidiu com o aniversário do "incidente de Mukden" em 18 de setembro de 1931, no qual as tropas japonesas usaram uma explosão em uma via férrea como pretexto para ocupar essa cidade no nordeste da China, agora chamada de Shenyang, e depois toda a região da Manchúria.

O Ministério japonês não especificou se considerava que o ataque estava dirigido especificamente a um cidadão do país.

Em junho, uma mulher japonesa e seu filho ficaram feridos em outro esfaqueamento em Suzhou, perto de Xangai, que o Ministério das Relações Exteriores chinês tachou de "incidente isolado";