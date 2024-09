Líbano em estado de choque após explosões de aparelhos do Hezbollah que mataram mais de 30

Na terça-feira, as explosões simultâneas de centenas de pagers, um sistema de mensagens e localização utilizado pelo movimento islamista pró-Irã, mataram 12 pessoas e deixaram quase 2.800 feridos, informou o ministério.

O Líbano permanecia em estado de choque nesta quinta-feira (19), após as séries de explosões de aparelhos de comunicação de integrantes do Hezbollah que deixaram pelo menos 32 mortos em dois dias.

O líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, que não ficou ferido nos ataques, fará um discurso público nesta quinta-feira.

O Hezbollah anunciou nesta quinta-feira que 20 integrantes do movimento faleceram nas explosões dos walkie-talkies, atribuídas a Israel.

No dia seguinte, uma segunda onda de explosões, contra walkie-talkies, deixou 20 mortos e mais 450 feridos, segundo as autoridades libanesas.

As explosões aconteceram em todo o país, quando os integrantes do Hezbollah que usavam os aparelhos estavam em casa, fazendo compras ou acompanhando um funeral.

As explosões dos últimos dias são o "maior golpe desferido contra o movimento pró-Irã" por Israel, afirmou uma fonte próxima ao Hezbollah.

O ministro israelense da Defesa, Yoav Gallant, afirmou na quarta-feira que o "centro de gravidade" da guerra está se deslocando "para o norte", onde as trocas de tiros quase diárias entre o Exército e o Hezbollah provocaram o deslocamento de dezenas de milhares de pessoas dos dois lados da fronteira.

A meta é permitir o retorno das pessoas deslocadas no norte de Israel pelos confrontos na fronteira.

O ataque aconteceu depois de Israel anunciar a extensão dos seus objetivos na guerra contra o Hamas na Faixa de Gaza para a sua fronteira norte com o Líbano.

"Estamos executando nossas tarefas simultaneamente, no norte e no sul, para garantir o retorno seguro dos habitantes do norte para suas casas", destacou Gallant.

Desde o início da guerra em Gaza, em outubro de 2023, o Hezbollah abriu uma frente na fronteira do Líbano com Israel para apoiar os aliados do Hamas.

- Infiltração do Mossad -