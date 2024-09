Leticia, a cidade colombiana isolada pela seca do rio Amazonas na fronteira com Peru e Brasil

"Hoje o Amazonas chora, está secando", lamenta o prefeito de Leticia, cidade colombiana na fronteira tríplice com Peru e Brasil que sofre com a seca do caudaloso rio, vital para seu transporte e abastecimento. O imenso Amazonas nasce na cordilheira dos Andes e corre por braços separados ao passar pela Colômbia, deixando o município de Leticia com apenas um canal secundário que reduziu seu nível em pelo menos dez metros desde junho, informou o Instituto de Hidrologia, Meteorologia e Estudos Ambientais (Ideam). É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A estiagem transformou as margens em paredes de barro inacessíveis para as embarcações, que diariamente precisam descarregar alimentos, água potável e combustível cada vez mais longe para a comunidade de quase 60.000 habitantes, que se conecta com a cidade brasileira de Tabatinga.

O baixo nível do rio obrigou a suspensão das aulas em escolas acessíveis apenas por via fluvial e ameaça a subsistência das comunidades que vivem essencialmente da produção de milho, arroz, mandioca e outros cultivos, alerta o líder indígena Crispín Angarita. "É o nível mais baixo em 50 anos", estima o morador, que também denuncia o drama dos doentes para receber atendimento médico. A América do Sul registrou neste ano uma prolongada seca associada ao fenômeno climático El Niño, a qual causou racionamentos de água e energia, além de incêndios florestais históricos em vários países.

- Alerta amarelo - As ruas de Leticia abrigam uma economia vibrante que atrai comerciantes dos três países e turistas do mundo todo. Frutas e vegetais de cores brilhantes são oferecidos em barracas montadas com guarda-sóis ao longo das calçadas. Mas o comércio está sendo afetado pela seca, e o prefeito da cidade, Elquin Uní, aponta que a cesta básica se tornou mais escassa e cara.

Diante da emergência, a prefeitura de Leticia decretou um "alerta amarelo" em julho, mês em que o nível do rio caiu em média oito centímetros por dia. Setembro é geralmente o mês mais seco na floresta da fronteira tríplice, mas 2024 apresenta sinais alarmantes, indica à AFP o professor Santiago Duque, do Instituto Amazônico de Pesquisas da Universidade Nacional da Colômbia. "Estamos há dois anos enfrentando secas mais severas, e neste ano tem o agravante de que as chuvas no início do ano foram menores", diz o biólogo.

Imagens do satélite Sentinel-2 da Agência Espacial Europeia mostram o leito do rio em Leticia com "ilhas" e praias de areia antes ocupadas pela água, comenta Duque. Os canais afluentes da região secaram quase que completamente e estão cada vez mais estreitos, constatou a AFP através de imagens aéreas. - "Problema trinacional" -

"Percebemos uma seca maior. O que antes era um fluxo de 600 metros de largura agora não chega a 200; e de seis a dez metros de profundidade passamos para três", explica Santiago Duque. Para o docente, a crise do rio Amazonas, que chega a Leticia após contornar populações do Brasil e Peru, é "um problema trinacional" que precisa ser abordado com urgência. No Peru, o Serviço Nacional de Meteorologia e Hidrologia informou que o afluente se encontra em "limite hidrológico vermelho".