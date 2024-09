Jannik Sinner se torna embaixador do programa de voluntários dos Jogos de inverno 2026

O tenista italiano Jannik Sinner, número 1 do mundo e recentemente campeão do US Open, se tornou embaixador do Team-26, o programa de recrutamento de voluntários para a organização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de inverno de 2026, em Milão-Cortina.

Nascido na região do Trentino-Alto Ádige, próxima da fronteira com a Áustria, Sinner, de 23 anos, praticou esqui alpino na adolescência antes de se dedicar exclusivamente ao tênis.

"Cresci em uma das regiões mais bonitas da Itália, esquiar era como caminhar para mim", declarou o tenista na apresentação do programa Team26, em Milão.