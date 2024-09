Israel anuncia novos bombardeios contra posições do Hezbollah no Líbano

O Exército israelense anunciou, nesta quinta-feira (19), que lançou novos bombardeios contra posições do movimento islamista Hezbollah no Líbano, em um momento em que soam sirenes antiaéreas no norte do país.

O Exército indicou que "está atualmente atacando alvos do Hezbollah no Líbano para minar as capacidades e infraestruturas terroristas do Hezbollah", com o objetivo, como as Forças Armadas haviam indicado anteriormente, de que os israelenses deslocados pela violência no norte do país possam retornar às suas casas.

