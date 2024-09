Hezbollah anuncia morte de 20 integrantes após explosões de walkie-talkies no Líbano

O grupo islamista libanês Hezbollah anunciou nesta quinta-feira que 20 integrantes do movimento morreram nas explosões de walkie-talkies, atribuídas a Israel, na véspera no Líbano.

Uma nova onda de explosões de aparelhos de comunicação do Hezbollah deixou pelo menos 20 mortos e mais de 450 feridos na quarta-feira em diversas regiões do país, informaram as autoridades.

A primeira onda de explosões aconteceu na terça-feira, quando centenas de pagers utilizados pelo Hezbollah para suas comunicações foram detonados e deixaram 12 mortos e quase 2.800 feridos, segundo o Ministério da Saúde libanês.