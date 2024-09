Governo argentino ameaça ceder controle da Aerolíneas a empresas privadas para conter greve sindical

O governo argentino advertiu aos sindicatos aeroviários nesta quinta-feira (19), que se eles persistirem com a greve devido aos aumentos salariais, entregará a operação da companhia aérea Aerolíneas Argentinas a empresas privadas, disse o porta-voz da presidência, Manuel Adorni.

“Em virtude das persistentes greves convocadas pelo sindicato (...), o governo nacional iniciou diálogos com várias empresas privadas latino-americanas para finalmente assumir a operação da Aerolíneas Argentinas, caso as extorsões que os argentinos estão recebendo com esse tipo de medidas continuem”, disse Adorni em uma coletiva de imprensa.

A privatização da companhia aérea de bandeira da Argentina é um sonho do presidente ultraliberal Javier Milei, que a incluiu em uma lista de empresas estatais a serem privatizadas na chamada Lei de Bases, mas o Congresso a rejeitou e a excluiu.