Funcionária penitenciária é ferida após novo ataque no Equador

"Como resultado deste atentado, as pessoas ficaram feridas e foram conduzidas para uma ajuda médica urgente", acrescentou.

Houve "um ataque armado contra duas pessoas, entre elas, uma funcionária administrativa", comunicou a organização em seu chat de imprensa do WhatsApp.

Um quarto ataque a tiros em menos de um mês contra empregados do sistema penitenciário do Equador foi registrado nesta quinta-feira (19) em Quito, deixando uma funcionária administrativa ferida, informou o órgão estatal encarregado das prisões (SNAI).

O SNAI apontou que a polícia investiga "para esclarecer e determinar os possíveis responsáveis" do ataque contra sua funcionária, a qual não foi identificada.

Desde 31 de agosto, foram registrados quatro ataques com armas contra funcionários do SNAI, deixando quatro mortos: os diretores de duas prisões e dois agentes penitenciários que estavam a caminho do trabalho.

Em 12 de setembro María Daniela Icaza, diretora encarregada da chamada Penitenciária do Litoral do Porto de Guayaquil (sudoeste), a maior prisão do país e um dos cenários de rebeliões e massacres sangrentos de prisioneiros, foi morta a tiros.