Europa tem guinada à direita em questões migratórias

Apesar da adoção de um pacto europeu sobre a migração em maio, muitos países multiplicam as medidas para travar os fluxos e restringir o direito ao asilo, alinhando-se com as posições da extrema direita, que ganha terreno no continente.

A Alemanha restabeleceu os controles fronteiriços, a Itália constrói campos de detenção fora da União Europeia, Chipre suspendeu o processamento dos pedidos de asilo sírios, Finlândia e Lituânia promulgaram leis que autorizam as devoluções na fronteira, os Países Baixos ameaçam retirar-se do pacto sobre migração e asilo antes da sua entrada no vigor em 2026.

Sob o pretexto de enfrentar situações de "urgência" ou de "crise", proliferam derrogações ou desvios às regras comuns definidas na UE.