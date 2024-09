EUA insta Hezbollah a parar com 'ataques terroristas' contra Israel

Os Estados Unidos instaram, nesta quinta-feira (19), o movimento xiita libanês Hezbollah a parar com os "ataques terroristas" contra Israel, como forma de reduzir a tensão na região.

O líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, "poderia impedir os ataques terroristas contra todo o território de Israel e garanto que, se o fizesse, insistiríamos com Israel na necessidade de manter a calma de seu lado", declarou aos jornalistas o porta-voz do Departamento de Estado americano, Matthew Miller.

"A conclusão é que ele não impediu esses ataques terroristas", acrescentou.