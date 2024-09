'Estamos tentando evitar o fim do mundo': Flávio Dino defende gastos com incêndios

O Supremo Tribunal Federal defendeu, nesta quinta-feira (19), sua decisão de suspender o teto fiscal para lidar com a histórica onda de incêndios florestais que atinge o país como uma forma de "evitar o fim do mundo".

"Aqui nós tratamos de tentar evitar o fim do mundo", disse o ministro Flávio Dino, do STF, durante audiência com os governadores dos estados mais afetados. "Estamos cuidando da fauna, flora, da vida de modo geral, e também da economia brasileira", acrescentou.

No último domingo, o ministro autorizou o governo a abrir créditos extraordinários para combater o fogo, que já arrasou uma área semelhante à do território do Paraguai. Segundo as autoridades, a maioria dos incêndios tem origem criminosa, e a seca histórica favorece sua propagação.