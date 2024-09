Chefe do Hezbollah anuncia investigação interna após explosões de dispositivos de comunicação

O chefe do Hezbollah, Hasan Nasrallah, anunciou nesta quinta-feira (19) o lançamento de uma investigação interna após a explosão em diferentes partes do Líbano de centenas de dispositivos de comunicação usados por este movimento islamista próximo do Irã.

As explosões de pagers e walkie-talkies na terça e quarta-feira deixaram 37 mortos e cerca de 3.000 feridos.

O movimento xiita culpa Israel por este ataque sem precedentes, que constitui um duro golpe para a organização.