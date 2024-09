Chefe do ELN diz que diálogos na Colômbia podem seguir apesar de confrontos

O grupo rebelde foi apontado como responsável por um ataque realizado na terça-feira contra um batalhão do exército na localidade de Puerto Jordán, no departamento de Arauca, onde três soldados morreram e 28 ficaram feridos, segundo o balanço oficial mais recente.

As negociações de paz entre o governo colombiano e o Exército de Libertação Nacional (ELN) "podem continuar" mesmo sem um cessar-fogo, disse nesta quinta-feira (19) o líder da guerrilha, Antonio García, após o anúncio do Executivo na quarta de que suspenderia os diálogos em resposta a um ataque letal a uma base militar.

Após a ofensiva, a delegação do governo nas conversas, que começaram no final de 2022, declarou o processo "suspenso" e advertiu que só seria retomado "com uma manifestação inequívoca da vontade de paz" dos rebeldes.

De acordo com García, as conversas estão "congeladas" por "descumprimentos de acordos" alcançados com o governo durante os ciclos de negociações realizados em Cuba, Venezuela e México.

Em resposta, o presidente Gustavo Petro disse no X estar "pronto" em seu escritório para dialogar com os rebeldes. "Se o ELN não quer romper o processo de paz, diga isso. Não se calem, que a paz é para ser gritada e a violência para ser enterrada", escreveu.