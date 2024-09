Autoridades americanas afirmam que hackers iranianos ofereceram informações de Trump à equipe de Biden

As autoridades dos Estados Unidos informaram na quarta-feira (18) que hackers iranianos ofereceram material "roubado" e "não público" da campanha do candidato republicano à presidência Donald Trump à equipe de seu então rival democrata, o presidente Joe Biden.

As agências de segurança e inteligência americanas afirmaram que os cibercriminosos "enviaram e-mails não solicitados a indivíduos então associados à campanha do presidente Joe Biden com trechos di material roubado, não público, da campanha do ex-presidente Trump".

Biden, de 81 anos, era na época o candidato democrata à presidência, antes de desistir da disputa em julho devido aos questionamentos sobre sua idade e anunciar apoio à sua vice-presidente, Kamala Harris.